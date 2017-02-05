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'Hurrem Sultan' büyüledi

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'Hurrem Sultan' büyüledi
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nce eşsiz koreografi ve besteleriyle gösterimine sunulan 'Hurrem Sultan' sanatseverleri adeta büyüledi. İki perdelik bale eseri bugün de AKM'de sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hurrem Sultan" balesini sanatseverlerle buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk prömiyeri 1977'de Oytun Turfanda'nın koreografisi ve Nevit Kodallı'nın bestesiyle gerçekleştirilen bale eseri 'Hurrem Sultan' sergilendi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan'a duyduğu aşkı ve kendi oğullarını iktidara getirmek isteyen Hürrem'in hikayesini konu alan "Hurrem Sultan Balesi", Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci tarafından sahneye konuldu. Eserin orkestra şefliğini aynı zamanda bestecinin oğlu olan Murat Kodallı yapıyor. 

BU AKŞAM DA SAHNELENECEK
Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nce, tümüyle Türk ve iki perdelik ilk büyük bale eseri olan Hurrem Sultan, 06 Şubat 2017 Pazartesi akşamı (Bugün) saat 20.00’de tekrar sahnelenecek. Hurrem Sultan temsilinin biletleri biletiva.com ve gişeden alınabileceği belirtildi. Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinin her gün saat 10.00-18.00 arası, temsil günlerinde ise temsil başlama saatine kadar açık olduğu ifade edildi. 

AA-SAMSUN

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