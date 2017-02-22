Hürriyet Mahallesi’nin Yağmur Suyu Sorunu Çözüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma Hürriyet Mahallesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan taşkınların...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma Hürriyet Mahallesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan taşkınların önüne mahallede kurduğu yağmur suyu hattıyla geçti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mevsimsel koşullar nedeniyle yaşanan altyapı sorunlarına çalışmalarıyla çare oluyor. Soma ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki su taşkınları için de yeni bir çalışma gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri, Gürel Sokak'ta 550 metrelik yağmursuyu hattı döşeyerek, yoğun yağışlarda sokak üzerinde biriken yağmursularının oluşturduğu mağduriyeti ortadan kaldırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince Hürriyet Mahallesi'nde yapılan çalışma, taşkın derdinden kurtulan mahalle sakinlerinin de yüzünü güldürdü. Bu güne kadar yağışlı havalarda büyük sıkıntı çektiklerini ifade eden Süleyman Koçan, "Yardımcı olan bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Mağduriyetimizi gidermiş oldular. Daha önce yağmur suları hep yollara taşıyordu. Çok mağdur oluyorduk. Yapılan hizmetler için teşekkür ederiz" dedi.