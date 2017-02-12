Hüseyin Eroğlu: "Bütün Oyuncularımı Kutluyorum"

TFF 1. Lig'de Bandırma'da oynanan Bandırmaspor-Altınordu karşılaşmasının ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda...

TFF 1. Lig'de Bandırma'da oynanan Bandırmaspor-Altınordu karşılaşmasının ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Göztepe maçının ikinci yarısındaki oyunumuz aslında bize gelecek adına umut vermişti. Kendimize güvenimizi arttırmıştı. Bunu çok işledim. Antrenmanlarımızda işledim, sahada doğru şeyi yaptığımızda her takımı yenebilecek güçte olduğumuzu söyledim. Bu haftaya böyle hazırlandık. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık, pozisyon bulduk. 2-0 öne geçtik tabii rakip sayı anlamında azaldı ama doğruları yaptık. Rakibin pozisyonu yoktu. İlk yarı rakam daha da artabilirdi. İkinci yarı istediğimiz oyunu yansıtmamız gerekiyordu. Bu anlamda bir telaş yaptık. Topun bizde kalmasını istiyorduk ama bir telaştan dolayı rakip bir de seyirci coşkusu ile belki de skor olarak kaybedebileceğimiz bir şey yok anlamında üzerimize çok geldiler. Sıkıntı yaşamaya başladık. 2-1 oldu, belki penaltı olsa yine olayı toparlama imkanımız vardı ama 2-2'den sonra da gölü bulduk ve 3-2 öne geçtik. Rakip bizden çok daha iyi oynadı, istekli ve doğru oynadı. Biz topa sahip olamayıp, dönen topları da alamayınca ister istemez bir baskı yedik. Ama kazanmamız gereken bir maçtı. Haftalardır belki iyi futbol oynayıp skora yansıtamıyorduk. Bazen de skorun önemi ön plana çıkıyor. İlk yarısını iyi, ikinci yarısını iyi oynamadığımız bir maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldık, bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet bize önümüzdeki haftalara daha iyi ve motivasyonu yüksek bir takım ortaya çıkaracak. Bunun için futbolcularımla konuşacağım. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Rakibi de tebrik ediyorum onlar da iyi mücadele etti ve seyirci de sürekli onlara destek verdi. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

İlk yarıdaki kırmızı kart ve akabindeki penaltı kararı hakkındaki düşünceleri sorulan Eroğlu, "Ben pozisyona uzaktım. Eline çarptı dediler, görüntüleri görmedim ama hakem net verdiği için birşey diyemiyorum. Kaleye gidiyorsa zaten kural gereği kırmızı kart. Hakeme baktığınızda iyi bir maç yönetti. Kazandığımız için söylemiyorum, ben kaybettiğimiz de de hakemlere hiçbir eleştiri yapmam" şeklinde konuştu.