  • BIST 103.559
  • Altın 161,864
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Hüseyin Eroğlu: “İstediğimiz Futbolu Sahaya Yansıtamadık”

» »
Hüseyin Eroğlu: “İstediğimiz Futbolu Sahaya Yansıtamadık”
Gazişehir Gaziantep'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadıklarını...

Gazişehir Gaziantep'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig'in 14. hafta maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, uzun süredir kazanamadıklarını ifade ederek, "Takımızda baskı oluşmaya başladı. Kazanmak bizim için moralle birlikte oyunumuzu da geliştiriyor. 3 haftadır skoru elde edemedik. Rakibin baskısı ve rüzgarla birlikte kalemizde golü gördük. Rakibin deneyimli oyuncuları vardı. İlk yarı pozisyonları değerlendirebilseydik belki skora tutunurduk. İkinci yarıya hücumla başladık ama skor 2-0 olunca rakip skoru korumayı başardı. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz de galibiyet için daha çok çalışıp takımı hazırlamak zorundayız" dedi.

Devre arasında 3-4 takviye yapmayı düşündüklerini açıklayan Eroğlu, "Devre arasında takviye düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var, kadro derinliğimiz zaten yok. Genç oyuncularımıza hazır olduklarında görev verebiliyoruz. 3-4 oyuncu almayı planlıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var, bunları kadromuza katmak için çalışacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salihli Belediyespor Galibiyet İçin Gitti01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Fikret Orman: “Galatasaray Maçı, Sonucunu Oyuncuların Belirleyeceği Maç Olsun”01 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • Karabükspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı01 Aralık 2017 Cuma 16:53
  • Fikret Orman, Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi01 Aralık 2017 Cuma 16:48
  • Mavi Ateş Taraftarı Karabükspor’a Destek İçin Sokağa İndi01 Aralık 2017 Cuma 16:43
  • Ali Koç: "Özlediğimiz Fenerbahçe İçin Yola Çıkmış Bulunuyorum"01 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Merkezefendi’den Engelli Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Serap Aydeniz’e Milli Onur01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Büyükşehirden Şampiyona Arsa Ödülü01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Özlem Hastürk Balkan Yolcusu01 Aralık 2017 Cuma 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti