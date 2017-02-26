  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

Hüseyin Eroğlu: “İyi Futbol Oynamadık”

» »
Hüseyin Eroğlu: “İyi Futbol Oynamadık”
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yeni Malatyaspor'un taraftar desteğiyle baskılı futbol oynadığını belirterek, "İyi oynamadık. Bunu hafta...

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yeni Malatyaspor'un taraftar desteğiyle baskılı futbol oynadığını belirterek, "İyi oynamadık. Bunu hafta içerisinde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Çıkışta olan ve iyi futbol oynayan bir takıma karşı kazanmaya geldiklerini söyleyen Eroğlu, "Rakibimizin gücünü biliyorduk. Maç istediğimiz gibi başladı aslında. Rakibin baskı yapacağını biliyorduk. Hücum geçişleriyle rakibe karşı gol pozisyonu üretmek istedik. İlk 30 dakika böyle geçti. Rakibin baskısı vardı, seyirci coşkusuyla daha da baskı kurdular. Çıkarken kaybettiğimiz toplar onlara avantaj sağladı. Maçın ikinci yarısında gol atmak istedik. Bunları fırsata dönüştürdük ama bir türlü vuruş öncesi pası yapamadık. Dengesiz yakalandığımız bir pozisyonda kalemizde golü gördük. 1-0'dan sonra gol atmak için öne çıktık ama bir türlü atamadık. Henüz televizyondan seyretmedim ama ben penaltı diye gördüm pozisyonu. Maçın kırılma anı olabilirdi. Son ana kadar bırakmadık ama son pozisyonda topu kalemizde görünce 2-0 bitti. İyi futbol oynayamadık. Bunu tekrar hafta içi değerlendirip önümüze bakacağız" diye konuştu.

"İstikrarlı olan kazanır"

Ligin zirvesinde çok heyecanlı bir yarış olduğunu da söyleyen Eroğlu, "Bakıyorsunuz, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor ve Giresunspor avantajlı görünüyor. Eskişehirspor da var geriden gelen. İlk 2 yarışı bu takımlar arasında geçecektir gibi görünüyor. Her takım, her takımı yenebiliyor. İstikrarlı olan, kendisine güvenen takım ipi göğüsleyecektir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simav’da Yapılan Basketbol Şöleni Sona Erdi26 Şubat 2017 Pazar 19:08
  • Spor Toto Süper Lig26 Şubat 2017 Pazar 19:03
  • Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı26 Şubat 2017 Pazar 18:58
  • Elmander: "Derbiyi Kazanacağımıza İnanıyorum"26 Şubat 2017 Pazar 18:38
  • Tudor’dan Taraftarlara Çağrı: "Derbide Birlikte Olalım"26 Şubat 2017 Pazar 18:18
  • Federasyon Kupası Eskişehir Basket’in26 Şubat 2017 Pazar 18:13
  • Ptt 1. Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Taraftara Kombine Bilet Müjdesi26 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka’yı Uzatmada Devirdi26 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Ümraniye, Eskişehirspor’dan 1 Puan Almayı Başardı26 Şubat 2017 Pazar 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti