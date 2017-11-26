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Hüseyin Eroğlu: “Rakip Alanda Son Maçlarda Sıkıntı Yaşıyoruz”

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Hüseyin Eroğlu: “Rakip Alanda Son Maçlarda Sıkıntı Yaşıyoruz”
TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda...

TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakip alanda son maçlarda biraz sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "İlk yarı pozisyonlarımız net pozisyonlarımız var ve oyunun ilk yarısında kontrol bizim elimizdeydi" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bugünkü maça iyi hazırlanmıştık ve geçen hafta 3-3 biten bir Giresun maçı vardı. Maçın başında istediğimiz oyunu oynadık ve böylece rakibi oynatmadık. Özellikle ön bölgede yaptığımız baskı rakibin oyun düzenini bozdu. Yakaladığımız bir çok pozisyon var. Bu pozisyonları değerlendiremediğimiz zaman sıkıntı oluyor. İlk yarıda oyun bizim kontrolümüzde geçti. Rakibe de çok pozisyon vermedik. Top bizdeyken kaptırdığımız bir top sonrası kalemizde golü gördük. 1-0'dan sonra yine oyunun kontrolünü ele aldık ama kaçırdığımız bir pozisyon vardı ve o pozisyon gol olsa 1-1'den sonra daha farklı olabilirdi. 2-0'dan sonra yüklendik ve rakibe boş alanlar bıraktık. Rakip alanda son maçlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

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