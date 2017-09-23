Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası’nın Şampiyonu Ali Altun

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Ali Atun oldu.

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Ali Atun oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik mahallesindeki çayırlık alanda gerçekleşen yarışmada pehlivanardan Ali Atun ve Ali Şah Kurt finale kaldı. Oldukça zorlu geçen mücadeleyi Ali Atun kazanarak başpehlivan oldu.

Finalin ardından Ali Altun, Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası'nın 2017 şampiyonu olarak düzenlenen ödül töreninde altın kemeri taktı.