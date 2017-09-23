Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri Başladı

Tekirdağ'ın geleneksel Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası görkemli bir şekilde başladı.

Tekirdağ'ın geleneksel Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası görkemli bir şekilde başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik mahallesindeki çayırlık alanda başlayan yağlı Güreş, pehlivanların kilo ve boy ayrımı yapıldıktan sonra kura çekildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk etapta miniklerin güreşleri başladı.

656'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlıkta final müsabakasına çıkan Orhan Okulu ile pek çok önemli pehlivan katıldı.