Husilere Katılmayı Planlayan 4 Suudi Arabistanlı Gözaltına Alındı

Yemen'de Husilere katılmak üzere başkent Sana'ya hareket eden 4 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Yemenli güvenlik güçleri, 4 Suudi Arabistanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların Husilere katılmak üzere başkent Sana'ya hareket ettikleri sırada gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, yakalananların Husilere katılmayı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ilk Suudi Arabistan vatandaşları olduğunu söyledi.
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