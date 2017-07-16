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Husilere Katılmayı Planlayan 4 Suudi Arabistanlı Gözaltına Alındı

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Husilere Katılmayı Planlayan 4 Suudi Arabistanlı Gözaltına Alındı
Yemen'de Husilere katılmak üzere başkent Sana'ya hareket eden 4 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Yemen'de Husilere katılmak üzere başkent Sana'ya hareket eden 4 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Yemenli güvenlik güçleri, 4 Suudi Arabistanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların Husilere katılmak üzere başkent Sana'ya hareket ettikleri sırada gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, yakalananların Husilere katılmayı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ilk Suudi Arabistan vatandaşları olduğunu söyledi.

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