  • BIST 77.548
  • Altın 129,771
  • Dolar 3,5422
  • Euro 3,6817
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 8 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Husumetlisini Sokak Ortasında Silahla Vurdu

» »
Husumetlisini Sokak Ortasında Silahla Vurdu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi husumetlisi olan şahsı cadde ortasında silahla vurarak yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi husumetlisi olan şahsı cadde ortasında silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gebze İstasyon mahallesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Önder D.(37) isimli bir kişi arabası ile cadde üzerinde yürüyen ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Yasin Ç.'nin (36) yanında durdu. İkili arasında biranda tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Önder D. belinden çıkardığı tabanca ile Yasin Ç.'yi bacağından vurdu. Yasin Ç.'yi bacağından vuran şahıs silahını olay yerinde bırakarak kaçtı. Önder D.'nin ise Yasin Ç.'ye bıçakla saldırdığı iddia edildi. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken 112 Acil Servis ekipleri silahla yaralanan Yasin Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Öte yandan Yasin Ç.'yi silahla vurduktan sonra kaçan Önder D. İstasyon Polis Merkezine giderek teslim oldu. Yaşanan olay sonrasında olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma yaptı.

Silahla vurulan şahsın durumunun ağır olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esenyurt’ta Minibüs Alt Geçide Uçtu28 Aralık 2016 Çarşamba 18:23
  • Karabük’teki Tefeci Operasyonunda 3 Tutuklama28 Aralık 2016 Çarşamba 18:23
  • Çaldığı Yağı Aynı Yere Satmaya Kalktı, Tekrar Çalınca Yakalandı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:58
  • 7 Yaşındaki Muhammed Beton Aracının Altında Kaldı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:48
  • Telefon Dolandırıcılarına 22 Bin Lira Kaptırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:48
  • Beyşehir Polisi Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 17:48
  • Bozüyük’teki Trafik Kazasında Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:43
  • Kastamonu’da Fetö Soruşturmasında 5 Tutuklama28 Aralık 2016 Çarşamba 17:23
  • Öğrenci Servisi Uçuruma Yuvarlandı: 8 Yaralı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:18
  • Enişteyi Tehdide Adli Kontrol28 Aralık 2016 Çarşamba 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti