Huylu huyundan vazgeçmiyor

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yine aldığı ceza ile gündeme geldi. Daha önce de çalıştığı kulüplerde bir çok kez ceza alan genç teknik adam, böylesine zor bir süreçte kulübede değil, tribünde oturarak takımını yalnız bıraktı.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yine yaptı yapacağını. Agresif bir teknik adam olarak Türk futbolunda ismini ön plana çıkaran Osman Özköylü, daha önce çalıştığı bir çok takımda gerek saha içinde gerekse maç sonrası yaptığı açıklamalarla federasyonun kara listesine girdi. Her sezon en az 3 maç ceza alarak takımını sahada yalnız bırakan genç teknik adam, bir türlü bu huyundan vazgeçemiyor. Davut AKTAŞ'ın kaleminde Yarın HEDEFHALK'ta