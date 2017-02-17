  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 4 °C

Huylu huyundan vazgeçmiyor

»
Huylu huyundan vazgeçmiyor
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yine aldığı ceza ile gündeme geldi. Daha önce de çalıştığı kulüplerde bir çok kez ceza alan genç teknik adam, böylesine zor bir süreçte kulübede değil, tribünde oturarak takımını yalnız bıraktı.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yine yaptı yapacağını. Agresif bir teknik adam olarak Türk futbolunda ismini ön plana çıkaran Osman Özköylü, daha önce çalıştığı bir çok takımda gerek saha içinde gerekse maç sonrası yaptığı açıklamalarla federasyonun kara listesine girdi. Her sezon en az 3 maç ceza alarak takımını sahada yalnız bırakan genç teknik adam, bir türlü bu huyundan vazgeçemiyor.

İŞTE DAVUT AKTAŞ'IN KALEMİNDEN 'OSMAN ÖZKÖYLÜ' YORUMU

TIKLA OKU........

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor-Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri17 Şubat 2017 Cuma 19:14
  • Osman Özköylü davasını kazandı17 Şubat 2017 Cuma 18:40
  • Huylu huyundan vazgeçmiyor17 Şubat 2017 Cuma 18:30
  • Başkan Dündar'dan 2500 bilet17 Şubat 2017 Cuma 17:28
  • ASKON’DAN FORMALI DESTEK17 Şubat 2017 Cuma 16:49
  • HENTBOL'UN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI17 Şubat 2017 Cuma 07:52
  • TELAFİSİ YOK! HEDEF 3 PUAN17 Şubat 2017 Cuma 07:00
  • 'MERSİN MAÇIYLA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ'16 Şubat 2017 Perşembe 19:55
  • Osman Özköylü kaç maç cezalı?16 Şubat 2017 Perşembe 16:03
  • Formalara nereden ulaşabilirsiniz?16 Şubat 2017 Perşembe 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti