Hüzünlü Taraftarı Sevindiren Plaket

Çaykur Rizespor taraftarları, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından tribünde tek başına üzgün bir şekilde...

Çaykur Rizespor taraftarları, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından tribünde tek başına üzgün bir şekilde oturan taraftara ulaşarak kendisini yılın en iyi Rizespor taraftarı olarak ödüllendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. Hafta karşılaşmasında evinde Kayserispor'u konuk eden Çaykur Rizespor sahadan 4-2 mağlup ayrılmış, maçın sonunda tribünler boşalırken Yeşil-Mavili renklere gönül vermiş yaşlı taraftarın uzun süre tribünde üzgün halde tek başına oturduğu fotoğrafı sosyal paylaşım sitelerinde gündem olmuştu.

Çaykur Rizespor taraftarlarının internet üzerinden kurduğu rizetribun.com platformu üyeleri bu fotoğrafın paylaşılmasının ardından o taraftara ulaştı ve kendisini "Yılın En İyi Rizespor Taraftarı" plaketiyle ödüllendirdi. 1974 yılından bu yana Yeşil-Mavili renklere gönül verdiğini belirten Mustafa Erkan, geçtiğimiz yıl maç esnasında kalp krizi geçirdiğini ve takımını ateşli desteklemesi nedeniyle de sık sık tribün cezası aldığını söyledi.