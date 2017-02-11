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Huzur Operasyonunda 130 İşyeri Denetlendi

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Huzur Operasyonunda 130 İşyeri Denetlendi
81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur 3" operasyonuna Mardin'de 227 polis memuru katıldı, 2.521 şahıs sorgulandı ve 130 işyeri denetlendi.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur 3" operasyonuna Mardin'de 227 polis memuru katıldı, 2.521 şahıs sorgulandı ve 130 işyeri denetlendi.

Ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasının öneminin ortaya çıktığı sebeple yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik önem arz eden bölgeler ile vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun olarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur 3" Uygulamasında Mardin genelinde Yol Uygulamaları Denetiminde; 53 Ekip, 144 polis memuru ile 24 sabit uygulama noktasında 5 arama köpeği ile yapılan denetimlerde 954 şahıs sorgulandı, 467 araç kontrol edildi, 28 araca 2610 TL cezai yaptırım uygulandı ve 7 araç trafikten men edildi.

Mardin genelinde umuma açık yerlerin denetiminde; 33 Ekip, 227 Polis memuru ile yapılan uygulamada 2.521 şahıs sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı, 6 şahsa adli ve idari İşlem yapıldı ve 130 işyeri denetlendi.

Huzur Operasyonunda 130 İşyeri Denetlendi

Huzur Operasyonunda 130 İşyeri Denetlendi

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