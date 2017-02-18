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Huzur Operasyonunda 5 Tutuklama

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Huzur Operasyonunda 5 Tutuklama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Asayiş Büro Amirliğinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan, gözaltına...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Asayiş Büro Amirliğinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si kadın toplamda 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Asayiş Büro Amirliğinin aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hüküm bulunan şüphelilerin İskenderun Modern Evler, Barbaros, Buluttepe ve Çay mahallelerinde olduğu bilgisini alan ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, S.Ş., G.S, V.G, M.Ç., H.Ç., ve N.S.'yi gözaltına aldı.

İskenderun Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan, 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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