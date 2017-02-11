Huzur Operasyonunda Sürücü İle Vali Arasında İlginç Diyalog

Türkiye'de 81 ilde 80 bin polis ve askerle huzur operasyonu yapılırken, Bolu'da yapılan uygulamada aracı köpekle aranan ve şafii mezhebinden olduğunu ifade...

Türkiye'de 81 ilde 80 bin polis ve askerle huzur operasyonu yapılırken, Bolu'da yapılan uygulamada aracı köpekle aranan ve şafii mezhebinden olduğunu ifade eden bir vatandaş, Vali Aydın Baruş'a, "Vallahi biz Şafii mezhebindeniz, namaz kılıyoruz, bu araca şimdi nasıl bineceğiz onu bilmiyoruz" dedi. Vali Baruş ise "Silersiniz" diye karşılık verdi. Şafii mezhebinde köpek necis (temiz olmayan) hayvan olarak kabul ediliyor.

Bolu'da dün gece yapılan "Huzur Operasyonu'nda polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkışlarından kontrol noktaları oluşturarak araçlar üzerinde sıkı denetim uyguladılar. Uygulamayı, Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güneş, Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel de katılarak ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiler. D-100 karayolu Karacaağaç mevkinde yapılan uygulamada bir sürücü ile Bolu Valisi Aydın Baruş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 34 PU 7263 plakalı otomobili durduran jandarma ekipleri araçta bomba arama köpeği "Destan" ile detaylı arama yaptı.

Şafii mezhebinden olduğunu söyleyen otomobilin sahibi, Bolu Valisi Aydın Baruş'un yanına giderek, "Biz Şafii mezhebindeniz, namaz kılıyoruz, bu araca şimdi nasıl bineceğiz onu bilmiyoruz. Arkadaşlar hiç sormadan köpekle arama yaptılar. Arkadaşlar sormuş olsalardı aracın istenilen her yerini X-Ray cihazına girmesine müsaade ederdim" dedi. Sürücünün bu sözleri sonrasında Bolu Valisi Aydın Baruş ise "Silersiniz" sözleriyle karşılık verdi. Sürücü daha sonra aracına binerek uygulama noktasında uzaklaştı.