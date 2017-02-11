  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Huzur Operasyonunda Sürücü İle Vali Arasında İlginç Diyalog

» »
Huzur Operasyonunda Sürücü İle Vali Arasında İlginç Diyalog
Türkiye'de 81 ilde 80 bin polis ve askerle huzur operasyonu yapılırken, Bolu'da yapılan uygulamada aracı köpekle aranan ve şafii mezhebinden olduğunu ifade...

Türkiye'de 81 ilde 80 bin polis ve askerle huzur operasyonu yapılırken, Bolu'da yapılan uygulamada aracı köpekle aranan ve şafii mezhebinden olduğunu ifade eden bir vatandaş, Vali Aydın Baruş'a, "Vallahi biz Şafii mezhebindeniz, namaz kılıyoruz, bu araca şimdi nasıl bineceğiz onu bilmiyoruz" dedi. Vali Baruş ise "Silersiniz" diye karşılık verdi. Şafii mezhebinde köpek necis (temiz olmayan) hayvan olarak kabul ediliyor.

Bolu'da dün gece yapılan "Huzur Operasyonu'nda polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkışlarından kontrol noktaları oluşturarak araçlar üzerinde sıkı denetim uyguladılar. Uygulamayı, Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güneş, Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel de katılarak ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiler. D-100 karayolu Karacaağaç mevkinde yapılan uygulamada bir sürücü ile Bolu Valisi Aydın Baruş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 34 PU 7263 plakalı otomobili durduran jandarma ekipleri araçta bomba arama köpeği "Destan" ile detaylı arama yaptı.

Şafii mezhebinden olduğunu söyleyen otomobilin sahibi, Bolu Valisi Aydın Baruş'un yanına giderek, "Biz Şafii mezhebindeniz, namaz kılıyoruz, bu araca şimdi nasıl bineceğiz onu bilmiyoruz. Arkadaşlar hiç sormadan köpekle arama yaptılar. Arkadaşlar sormuş olsalardı aracın istenilen her yerini X-Ray cihazına girmesine müsaade ederdim" dedi. Sürücünün bu sözleri sonrasında Bolu Valisi Aydın Baruş ise "Silersiniz" sözleriyle karşılık verdi. Sürücü daha sonra aracına binerek uygulama noktasında uzaklaştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Kakao Talk’ Kullanan Öğretmenler Adliyeye Sevk Edildi11 Şubat 2017 Cumartesi 14:58
  • Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 14:48
  • Eskişehir’de Hurdalık Yangını11 Şubat 2017 Cumartesi 14:43
  • Hakkari’de 24 Bölge Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi11 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
  • Mardin’de Baba-oğul Cinayetten Tutuklandı11 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
  • İşçilerin Kaldığı Konteyner Yangında Kül Oldu11 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
  • Reina Saldırganı Abdulkadir Masharipov, Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi.11 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Van’da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Kişi Tutuklandı11 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Otomobilde Yasak Aşk Cinayeti Ve İntihar11 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Reina Saldırganının Getirildiği İstanbul Adalet Sarayı Çevresinde Yoğun Güvenlik Önlemi11 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti