'Huzur siyaseti yapıyoruz'

AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, "Bizim siyasetimizin temelinde insanımızın huzur ve mutluluğu, refah ve esenliği için çalışmak vardır" dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Alaçam İlçesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Alaçam AK Parti İlçe Başkanı Ali Şengül ve Belediye Meclis Üyesi Sebahatin Tural'ın da katıldığı ziyaretlerde esnaflara "Hayırlı İşler" dileklerinde bulunan Milletvekili Köktaş, çay ocaklarında oturan vatandaşların çay ikramınıda geri çevirmeyerek, hemşehrileri ile sohbet etti.

Milletvekili Köktaş, "Bizler vatandaşımızın acılı, mutlu, sıkıntılı günlerinde yanlarında olup acısını paylaşmaya, mutluklarına ortak olmaya sıkıntılarına dertlerine de çare olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız partimizin kuruluşunda yola çıkarken ne dedi; "Biz millete efendi olmaya değil, biz milletimize hizmetkar olmaya geliyoruz." Çok şükür geçen zaman zarfı içinde bu yolculuğumuzu hep bu anlayış içinde gerçekleştirdik, hedeflerimiz doğrultusunda da gerçekleştirmeye milletimizin yanında ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Köktaş, "Bizden hayır dualarını esirgemeyen hemşehrilerimizle kaynaşıyor, kucaklaşıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza nifak tohumu serpmeye çalışanlara fırsat vermesin" diye konuştu.