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Huzur Uygulamasının Sonuçları Açıklandı

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Huzur Uygulamasının Sonuçları Açıklandı
Geçtiğimiz günlerde Malatya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Malatya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 28 Nisan'da Malatya'da gerçekleştirilen uygulamada 87 ekip, 443 personel ve 2 arama köpeği ile 20 sabit noktada umuma açık yerlerde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan uygulamada 3 bin 201 kişi sorgulanırken aranan 12 şüpheli ise sorgulamalar neticesinde yakalandı. 3 şahıs hakkında adli işlem yapılırken uygulamada 512 aracın kontrol edildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde 20 araca cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 197 işyeri kontrol edilirken 3 işyerine cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Uygulamalar sonucunda toplam 6 bin 336 TL ceza uygulanırken 1 av tüfeği ve 32 mermi de ele geçirildi.

Huzur Uygulamasının Sonuçları Açıklandı

Huzur Uygulamasının Sonuçları Açıklandı

Huzur Uygulamasının Sonuçları Açıklandı

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