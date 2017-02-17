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Huzurevi Sakinleri Gönüllerince Eğlendi

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Huzurevi Sakinleri Gönüllerince Eğlendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlılar kendileri için verilen konserde gönüllerince eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlılar kendileri için verilen konserde gönüllerince eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlılar için her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlence programı düzenlendi.

Düzenlenen programda huzurevi sakinlerine hem ziyafet hem de Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar orkestrası tarafından konser verildi. Doyasıya eğlenen huzurevi sakinleri hareketli şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak çiftetelli oynadı.

Yapılan eğlence programı hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Mahmut Çelik, "Her yıl huzurevinde kalan yaşlılarımıza moral ve motive amaçlı çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün yaşlılarımız için bir mini konser vermeyi düşündük. Huzurevi sakinlerini bu şekilde mutlu etmek bizim hoşumuza gidiyor" dedi.

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından şişko Nuri lakabıyla tanınan Sıtkı Sezgin de huzurevi sakinlerinden. Kendileri için hazırlanan eğlence programlarından memnun olduğunu dile getiren Sıtkı Sezgin, "Bu tür etkinlikler bizi mutlu ediyor. Diğer arkadaşlarla birlikte burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Burası bizim kendi evimiz gibi oldu. Bazı günler ise Samsun'daki birçok okulda tiyatro gösterileri yaparak çocukları mutlu etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Huzurevinde kalan diğer yaşlılar da konser ve etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Huzurevi Sakinleri Gönüllerince Eğlendi

Huzurevi Sakinleri Gönüllerince Eğlendi

Huzurevi Sakinleri Gönüllerince Eğlendi

Huzurevi Sakinleri Gönüllerince Eğlendi

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