Huzurevi Sakinleri, Kahraman Şehidin Kabrini Ziyaret Etti

Elazığ'da, huzurevi sakinleri, şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Elazığ'da, huzurevi sakinleri, şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Gazi Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ile Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya'yla birlikte İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği silahlı çatışma sonucu şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti. Baskil'e bağlı Doğancık köyündeki şehit Sekin'in kabrine giden huzurevi sakinleri, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Kahraman Şehit Sekin'in kabrini ziyaret ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine minnetlerimi arz ediyorum. Onlar unutmasın ki, 80 milyon onların evladı ve babasıdır. Devletimiz şehit ailelerine her zaman sahip çıkacaktır" dedi.