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İaü Öğrencilerini Uçuruyor

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İaü Öğrencilerini Uçuruyor
İstanbul Aydın Üniversitesinin lisansüstü öğrencileri ve Dentaydın hastaları, harcamalarından mil kazanma fırsatı yakalıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesinin lisansüstü öğrencileri ve Dentaydın hastaları, harcamalarından mil kazanma fırsatı yakalıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Türk Hava Yolları (THY) ile geliştirdiği işbirliği çerçevesinde İAÜ'de lisansüstü ve sertifikalı eğitim alan öğrenciler, bedava mil puanı kazanma fırsatı yakalıyor.

Her 1 TL'ye 1 mil

Kampanya şartlarına göre İAÜ'de yüksek lisans, doktora ve sertifikalı eğitim için yapılan her 1 TL'lik harcama, 1 mil puan kazandırıyor. Yalnızca peşin ve kredi kartı ile yapılan eğitim harcamalarında geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ödeme esnasında Miles&Smiles kartının ibraz edilmesi gerekiyor.

74 yüksek lisans 30 doktora programı

İstanbul Aydın Üniversitesinde 74 yüksek lisans ve 30 da doktora programı bulunuyor. Hafta içi akşam, hafta sonu ve uzaktan eğitim seçenekleriyle lisansüstü eğitim olanağı sunan İstanbul Aydın Üniversitesi, çeşitli kurumlarla geliştirdiği işbirlikleri ile kapalı grup eğitimleri düzenleyerek "inhouse" programlar da oluşturuyor.

İAÜSEM'den 200 programda eğitim

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İAÜSEM), 200 farklı eğitim başlığında yılda ortalama 10 bin kişiye eğitim hizmeti sunma kapasitesine sahip. İŞKUR ve KOSGEB gibi kurumlarla ortak projeler de yürüten İAÜSEM, çok geniş bir yelpazede sunduğu sertifika programları ve seminerleriyle 7'den 77'ye tüm topluma hitap edebiliyor.

En dişli MİL fırsatı!

Öte yandan, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın ise hastalarına en "dişli" mil fırsatını sunuyor. Dentaydın, Miles&Smiles üyelerine, 250 TL ve üzeri ağız ve diş sağlığı harcamalarında her 1 TL için 1 MİL kazandırıyor. Diş hekimliğinin tüm hizmetlerini kapsayan 8 ana bilim dalında faaliyet gösteren Dentaydın Diş Hastanelerinde diş tedavi hizmetleri, öğretim üyeleri tarafından veriliyor.

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