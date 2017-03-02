İaü’den Suriyeli Gençlere Türkçe Desteği

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Suriyeli göçmen öğrencilere yönelik Türkçe eğitimleri...

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Suriyeli göçmen öğrencilere yönelik Türkçe eğitimleri başladı. Öğrencilerin Türkiye'ye adaptasyonunun amaçlandığı eğitim projesi 11 ay sürecek.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli göçmen öğrencilerin Türkiye'ye adaptasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalara bir destek de İstanbul Aydın Üniversitesinden geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi ve Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı arasında imzalan protokol kapsamında 15-18 yaşları arasında 300 Suriyeli gence İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğretilmeye başlandı.

Türkiye'ye adaptasyonları hızlanacak

11 ay boyunca devam edecek olan ve Suriyeli göçmen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında Suriyeli göçmen öğrencilere temel, orta ve ileri seviyelerde Türkçe dersleri veriliyor. Projeyle öğrencilerin Türkiye'deki sosyal yaşama uyum süreçlerinin hızlandırılmasının, bireysel gelişimlerine katkı sağlanmasının ve Türkçe bilmemekten kaynaklanan sorunların en aza indirilmesinin amaçlandığını ifade eden İAÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Selman Arslanbaş projeyle ilgili, "Suriye'deki savaşın en büyük mağdurları olan gençler, sığınmacı olarak yaşadıkları Türkiye'de birçok zorluklarla karşılaşıyor. Bu zorlukların en başında ise günlük yaşam ve eğitim alanlarında engel oluşturan dil sorunu geliyor. Biz de bu konuda elimizi taşın altına koyarak projemizi hayata geçirdik. Bu proje dahilinde üniversite eğitimine Türk üniversitelerinde devam etmek isteyen Suriyeli göçmen öğrencilerin de üniversite hayatına uyum süreçleri de hızlanacak" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler çok memnun

Suriyeli gençlere verilen Türkçe eğitimi, öğrenciler tarafından olumlu tepkiler aldı. Okullarında Türkçe eğitimi için yeterli zamanın ayrılamadığını belirten öğrenciler, hafta sonu yapılan bu kursların hem günlük yaşantılarına hem de derslerine fayda sağladığını dile getirdi.

Hanaa Abdeh isimli öğrenci projele ilgili, "17 yaşındayım, Bağcılar'da oturuyorum. Bu proje çok güzel bir fikir. Özellikle Suriyeliler için ücretsiz olması çok faydalı olacak. Dil çok önemli, hem çalışmak hem yaşamak için çok gerekli. Zaten biz Türkiye'de yaşıyoruz bu yüzden dil öğrenmemiz lazım. Eğitimin, C1 kuruna kadar, tamamını almak istiyorum. Türkçe çok güzel bir dil, Türkçeyi öğrenmek zevkli. Sadece telaffuzu zor benim için. İleride İstanbul'da eczacılık okumak istiyorum" derken Homam Hamzeh isimli öğrenci ise, "16 yaşındayım, Eyüp'te oturuyorum. Bu proje Suriyeliler için çok iyi çünkü çok ihtiyaç var böyle projelere. Ben okuldaki arkadaşımdan duydum, hemen geldim. Bizim okulda Türkçe derslerimiz var ancak bazı arkadaşlarımız çok zorlanıyor. Sınavlardan düşük puan alıyorlar ama benim derslerim iyi. Benim bir hedefim var, çok iyi Türkçe öğrenmek ve sonra da İTÜ'de Matematik Mühendisliği okumak. İleride çevirmenlik de yapabilirim belki" dedi.

Beşir Alkurdi isimli öğrenci ise, "16 yaşındayım, Sultangazi'de oturuyorum. Ben aslında biraz Türkçe biliyorum. Buraya önceleri sadece sertifika almak için geldim, ama sonra gördüm ki bilmediğim dilbilgisi konuları var. Bilmediğim birçok kelime var. Bence bu proje çok faydalı olacak. Benim diğer arkadaşlarım Türk okullarına gidiyorlar ve hiçbir şey anlamıyorlar. Özellikle onlar için çok iyi oldu. Türkçe diğer dillere göre kolay bir dil ve ben tüm dilleri seviyorum. İleride bilgisayar programcısı olmak istiyorum. Şimdi yavaş yavaş site kurmayı öğreniyorum. Bütün seviyelere geleceğim, bu dili çok iyi öğrenmeliyim" ifadelerini kaydetti.