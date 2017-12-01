İbadethanelere 43 milyon liralık destek

İlçe genelinde ibadethaneleri ve çevrelerini baştan aşağı yenileyen Canik Belediyesi, Kuzey Yıldızı Yeni Camii'nde yapılan tadilat ve çevre düzenlemelerini de hizmete açtı. Başkan Genç, camilere 43 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Okulların ardından halkın buluşma noktası camilerde de tadilat ve çevre düzenlemeleri yapan Canik Belediyesi, bir camiyi daha baştan aşağı yeniledi. Bugüne kadar 60'ın üzerinde ibadethanede 43 milyon lira tutarında tadilat ve çevre düzenleme yatırımı gerçekleştiren Canik Belediyesi tarafından Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'nde yapılan yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.

Kuzey Yıldızı Yeni Camii'nde yapılan 385 bin lira tutarındaki dış cephe kaplama ve boya, minare boyama, cami avlusuna baskı beton, çevre duvarı, tel örgü, şadırvan, sundurma, tuvalet tadilatı, çay ocağı ve dernek binası gibi yenileme çalışmalarının açılışında konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, bugüne kadar 60'ın üzerinde camide tadilat ve çevre düzenleme çalışması yaptıklarını belirterek, halkın ortak kullanım noktası olan ibadethanelere 43 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

CAMİLER, ESKİ KİMLİĞİNE KAVUŞUYOR

Camileri sadece ibadet yapılan yerler olarak görmediklerine vurgu yapan Başkan Genç, amaçlarının, camilerde yaptıkları düzenlemelerle medeniyet kültürünü yeniden inşa etmek olduğunu söyledi. Genç, "Bize göre okullarımız kadar camilerimiz de birer eğitim yuvasıdır. Eskiden camilerimiz hoş sohbetlerin edildiği, insanların bir şeyler öğrendiği, eğitim aldıkları mekanlardı. Ancak maalesef camilerimiz bu özelliğini günümüzde kaybetti. Bizim amacımız yaptığımız bu düzenlemelerle camilerimizi yeniden eski kimliğine kavuşturmak" dedi. Gökhan İÇKİLLİ

Konuşmaların ardından Başkan Genç, Yeni Camii'nde 385 bin lira tutarındaki yatırımların açılışını gerçekleştirirken, Kuzey Yıldızı Mahallesi sakinleri mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı Genç'e teşekkür etti.