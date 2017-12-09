İbadi: "Irak Toprakları Deaş’tan Tamamen Kurtarıldı"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak topraklarının terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak topraklarının terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini açıkladı.

Irak Devlet Başkanı Haydar el-İbadi, devlet televizyonunda yaptığı konuşmasında Irak topraklarının terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini belirterek, "Gasp edilen tüm köy ve kasabalar geri alındı. Zafer rüyamız gerçek oldu ve DEAŞ'a karşı zafer elde ettik. Ülkenin en uzak sınır noktasına kadar her yerine Irak bayrağını astık. Elinizle gerçekleşen bu zaferden dolayı sizi kutluyorum. Birliğinizi muhafaza edin, yeni bir aydınlık geleceğe başlayın" dedi.

İbadi ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin kurtarma operasyonlarının uzantısı olacağını ve yolsuzluk yapanların Irak'ta yeri olmayacağını kaydetti.

Öte yandan Irak topraklarının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından ülke genelinde yarın tatil ilan edileceği öğrenildi.