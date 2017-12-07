İbb Başkanı Mevlüt Uysal’dan Sultanbeyli Belediyesi’ne Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i makamında ziyaret etti. Başkan Keskin'in makamında beraberindeki heyetle birlikte bir süre sohbet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ziyaret kapsamında Aydos Seminer Salonu'nda ilçenin sorunlarını anlatan bir sunum da gerçekleştirildi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli'nin gelişen bir ilçe olduğunu belirterek bu çıtayı daha da artıracaklarını ifade ettiler.

Sunumun ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ilçeden ayrıldı.