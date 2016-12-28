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İbb Evsiz Vatandaşları Spor Salonunda Topladı

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İbb Evsiz Vatandaşları Spor Salonunda Topladı
Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı evsizler misafirhanesi, zorlu kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizlere kapılarını açtı.

Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı evsizler misafirhanesi, zorlu kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizlere kapılarını açtı. Toplamda 430 kişinin kaldığı misafirhaneye getirilen evsizler yürekleri burktu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kış şartlarında dışarıda kalan evsizler, 1 ay önce toplanmaya başlandı. İstanbul'un birçok noktasında soğuktan ölmemeler için toplanan evsizlerin hali yürekleri burktu. 3 öğün yemek hizmetinden sağlık hizmetlerine, kılık kıyafetten 18 yaş altı çocukları yurtlara yerleştirmeye kadar birçok hizmet veriliyor. Evsiz vatandaşların zabıta aracılığıyla ya da 153 beyaz masa, 112 sağlık ekipleri ve 155 polis ekipleri aracılığıyla misafir edilmesi sağlanıyor.

"Şu an itibariyle 430 misafirimiz"

Evsizler misafirhanesini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Şu an itibariyle 430 misafirimiz var bizler onların buraya geldiklerinde hem kayıtlarını yapıyoruz ayrıca bakım onarım dediğimiz çalışmaları tamamladıktan sonra, temizlik ve hijyen hizmetlerini veriyoruz. Burada sıcak yemeğimiz var 3 öğün hizmet veriyor ve bunlardan başka 18 yaş altı olanlar varsa onları yurtlara yerleştirme çalışmalarımız var. Kadın misafirlerimizi de kadın barınma evlerine yönlendiriyoruz. Sokaktaki vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tedbirleri alabilmek. İstanbul'da sokak'ta kalanların sayısı çok az havalar soğuduğu zaman bu sayı artıyor. Bizim vatandaşlarımızdan beklediğimiz; zabıta, 153 ve 155 polis ihbar hatlarına ulaşarak bu hizmetimizi herkese ulaşılır hale getirmek için yardımcı olunması. Burada ihtiyaçları karşılandıktan sonra vatandaşlarımız arzu ederlerse kendileri ayrılıyorlar" dedi. Evsizlerin misafirhanelere gelmesi için yapılması gerekenleri aktaran Baraçlı, "Vatandaşların yardıma muhtaç kişileri gördüklerinde bizim 153 çağrı merkezimize ya da 155 polis merkezimize bilgileri vererek bizlerin yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmamızı sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

"Misafirhanelerin sürekli açık olması gerekiyor"

Misafirhanede kalan Yiğit Dilbay, "Biz burada kalıyoruz ama kalacağımız ortamın sağlıklı olması lazım, burada bunu tam olarak alamıyoruz. Çünkü burada her türlü insan var, hastalığı olan insanlar var, ayağı olmayan insanlar var hepsini bir arada yatırıyorlar. Hepsi bir arada yatınca sağlıklı insanlar da sağlıksızlaşıyorlar. Hastalanıyorlar, belirli hastalıklar çıkıyor. Banyo desen öyle, temizlik desen oda öyle. Belli şeylerin düzenli ve disiplinli olması gerekiyor. Hastalıklı insanlar çok, ayda bir kere elbise veriliyor, biz zaten sokakta kalıyoruz buraya millet bağış yapıyor ama onlara kalsa iki yada üç da bir elbise verecekler. Sadece insanlar kışın ölmüyorlar, yazın da ölüyorlar, bu hizmetin her zaman olması lazım, Suriyeliler geliyorlar buraya her türlü kalıyorlar. Sıcak evleri var kampları var ayrımcılık yapılıyor insanlar kör değil yani bu sebeple misafirhanelerin devamlı açık olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yıllardır çöpten yiyorum ya da dileniyorum"

Misafirhanenin başka bir evsiz abisi olan Burhan Kalay ise "13 senedir bu barınaklara gidip geliyorum, ailem huzurevinde onlara ulaşamıyorum. Ben 53 yaşındayım temelli olarak huzurevine gitmek istiyorum. Yıllardır çöpten yiyorum ya da dileniyorum, zenginlerden 1 lira, 2 lira isteyerek yemek paramı çıkarıyorum. Bizlere çok az bir maaş veriliyor o da 3 aydan 3 aya 50 lira veriliyor oda yetmiyor" dedi.

4 seneden beri Zeytinburnu'ndaki misafirhanede kaldığını dile getiren Kalay, "Havalar soğuk olduğunda bizler misafirhanelere geliyoruz yaz aylarında gene sokaklardayız, perişan haldeyiz. Benim nefes darlığı, bronşit, astım hastalıklarım var" diye konuştu. Yetkililere seslenen Burhan Kalay, "Beni huzur evine yatırsalar memnun olurum, Kadir Topbaş olsun yardımcılarından olsun, beni huzur evine yatırsalar hayatım kurtulur, sokaklarda kaldıkça; 10 gün dışarıda kaldım, 10 gün boyunca çenemden bıçak darbesi yedim" şeklinde konuştu.

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