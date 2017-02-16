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İbb İtfaiye Ekipleri 4 Yılda 32 Bin Hayvanı Kurtardı

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İbb İtfaiye Ekipleri 4 Yılda 32 Bin Hayvanı Kurtardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri 4 yılda 32 bin hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri 4 yılda 32 bin hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Beykoz'da kuyuya düşen köpeği 10 gün sonunda olay yerinde İtfaiye ve AFAD ekiplerinin geliştirdiği kurtarma aparatı ile kurtarmasıyla dikkatleri üzerine çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri, 4 yılda 32 bin hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Ayrıca İBB Veteriner Müdürlüğü 100 binin üzerinde sokak hayvanını sağlık taramasından geçirerek, sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı.

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