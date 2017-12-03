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İbb’den Metrobüs Kazası Açıklaması

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İbb’den Metrobüs Kazası Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sefaköy Çobançeşme mevkiinde meydana gelen metrobüs kazasında 1'i ağır 19 kişinin yaralandığını, kazanın...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sefaköy Çobançeşme mevkiinde meydana gelen metrobüs kazasında 1'i ağır 19 kişinin yaralandığını, kazanın nedeninin teknik incelemelerin ardından belirleneceğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sefaköy Çobançeşme mevkiinde sabah saatlerinde bir metrobüsün, karşı yönden gelen başka bir metrobüsün körüğüne çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sabah saat 10.10'da Sefaköy Topkapı istikametinde metrobüs sürücüsü karşı yönden gelen başka bir metrobüsün körük kısmına çarptı. Kazada 1'i ağır 19 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavileri bitenler taburcu edildi. İETT tüm hastalarla ilgileniyor. Yol kısa sürede trafiğe açıldı. Kazanın nedeni teknik incelemeler ve görgü tanıklarının ifadelerinden sonra belirlenecek" denildi.

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