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İbb’nin Tuzlama Çalışması Yapmadığı Yolda İett Otobüsü Yan Yattı

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İbb’nin Tuzlama Çalışması Yapmadığı Yolda İett Otobüsü Yan Yattı
Sarıyer'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tuzlama yapılmadığı iddia edilen Bahçeköy yolunda İETT otobüsü, içerisinde yolcularla...

Sarıyer'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tuzlama yapılmadığı iddia edilen Bahçeköy yolunda İETT otobüsü, içerisinde yolcularla seyir halindeyken yan yattı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada yolcular tahliye edilirken, çevrede yaşayan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıyer-Kumköy ayrımı Bahçeköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kış şartları nedeniyle yol üzerinde buzlanma meydana geldi. İBB tarafından gece saatlerinde tuzlama çalışması yapılmaması sonucu Hikmet Hekim idaresindeki 34 TP 8951 plakalı İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içerisinde yolcular olduğu esnada yan yattı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs içerisindeki yolcular başka bir otobüsle tahliye edildi.

"Tuzlama yapılmıyor, insanların canıyla oynuyorlar"

Yol üzerinde yaşanan kaza nedeniyle İBB'ye tepki gösteren Abdullah Yıldırım, "Büyükşehir'in yaptığı acizliği görüyor musunuz? İnsanların canlarıyla oynuyorlar. Ne yapıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Buzlanma dolayı otobüs yan yatıyor, tuzlama ise yapılmıyor, yapılsa böyle olur mu? Belediye başkanı Kadir Bey bunları duysun" dedi.

Öte yandan, yan yatan otobüs, İBB'ye bağlı İETT çekicisiyle bulunduğun yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sürdüğü esnada trafikte aksama meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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