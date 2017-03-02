İbb’nin World Cities Expo Fuarı, Barcelona’da Tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kardeş şehir Barcelona'da, Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek olan World Cities Expo...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kardeş şehir Barcelona'da, Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek olan World Cities Expo fuarının tanıtım toplantısını yaptı.

Alanında dünyanın en büyükleri arasında gösterilen ve İstanbul'un kardeş şehri olan Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde (MWC2017) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, World Cities Expo Fuarı'nın tanıtım toplantısını yaptı. 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2'ncisi düzenlenecek World Cities Expo'nun tanıtım toplantısına yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Medya A.Ş. Genel Müdürü Yunus Göksu'nun yaptığı tanıtım toplantısında Barcelona Başkonsolos Muavini Güçlü Kalafat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, İBB Bilgi İşlem Müdürü Ertuğrul Kuru, İBB Akıllı Şehirler Müdürü Mustafa Akyüz de hazır bulundu.

Tanıtım toplantısında konuşan Hayri Baraçlı, dünya şehirlerinde yaptıkları incelemelerle İstanbul'a daha ne gibi Akıllı Şehir uygulamalarını kazandırabileceklerini genç ve çalışkan bir ekiple yürüttüklerini söyledi. Yaptıkları uygulamalarla İstanbulluların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Baraçlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Türkiye vizyonunda ortaya koymuş olduğu teknolojik atılımla ve yerleşme boyutu çerçevesinde bizlerde yerel yönetimler olarak akıllı teknolojileri hangi boyutta uygulayabileceğimizi ve bunlarla ilgili yerel anlayışla vatandaşımızın hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

"World Cities Expo akıllı şehir projesinin önemli sacayaklarından bir tanesidir"

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandan bu yana akıllı teknolojilerin İBB'de uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Akıllı Şehir uygulamalarını hem toplu ulaşımda, hem trafik sinyalizasyon sistemlerinde, hem de çevre teknolojilerinde kullanıyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın da bizlere çizmiş olduğu vizyonla da bizler İBB çalışanları olarak "Big Smart İstanbul" sloganıyla Akıllı Şehir Projesinin önemli sacayaklarından birinin 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da World Cities Expo adıyla yapma kararı aldık" dedi.

"Geleceğin akıllı şehirlerin vurgu yapmak için Barcelona'da tanıtım toplantısı yaptık"

"Big Smart İstanbul" sloganıyla başlattıkları Akıllı Şehir Projesinin önemli sacayaklarından birinin 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek World Cities Expo olduğunu ifade eden Baraçlı, tanıtım toplantısının neden Barcelona'da yapıldığını şöyle açıkladı: "Birincisi; kültürü, mimarisi ve çağdaş kent çözümleriyle bir dünya kenti olan Barcelona'nın İstanbul'un kardeş şehri olması. İkincisi ise iki dünya kenti arasında gerçekleşen bu bağ ile geleceğin akıllı şehirlerine vurgu yaparak, tüm dünya kentlerine önemli bir çağrıda bulunmaktır."

"Dünyada birçok kent yönetimi akıllı şehirlerle göçe çözüm arıyor"

Nüfus hareketlerinin tüm dünyada çok büyük oranlarla ve hızlı bir şekilde değiştiğini vurgulayan Baraçlı, "2030 yılında büyük göç hareketleri sonucu dünya nüfusunun yüzde 60'ının şehirlerde yaşamaya başlayacağı ve mega şehirlerin sayısının gittikçe artması öngörülüyor. Mega şehirlerdeki insan, araç, bina ve alt yapı hizmetleri gibi kenti oluşturan bileşenler de hızla büyüyor, çoğalıyor ve karmaşıklaşıyor. Dünyada birçok kent yönetimi bu büyüme ve oluşturduğu ihtiyaç artışına şehirlerin ve teknolojinin entegrasyonunun sağlandığı akıllı şehir uygulamalarıyla çözüm arıyor" diye konuştu.

21. yüzyılın en önemli gündem maddelerinden birinin "Akıllı Şehirler" olduğunun altını çizen Baraçlı, Akıllı şehir uygulamalarının sıkışan yaşam alanları, trafik, çevre kirliliği ve altyapı sorunları gibi faktörlerle mücadele için en etkin yöntem olarak şehirlerin dönüşümünü hızlandıracağı yönünde bir beklentinin olduğunu kaydetti.

"Yaşanan ihtiyaçların ve gelişmelerin akıllı şehir konseptinde çok geniş alanı kapsıyor"

Gelişen teknoloji ile birlikte daha akıllı binalara, ulaşım teknolojilerine, akıllı enerji çözümlerine, akıllı iletişim ve bilgi teknolojilerine kentlerde hızla ihtiyacın arttırdığını belirten Baraçlı, "Yaşanan bu ihtiyaç ve gelişmelerin ortaya çıkardığı "akıllı şehirler" konsepti, kurumsal örgütlenmeden yapılanmaya, ulaşımdan enerjiye, güvenlikten sosyal hizmetlere ve çevreciliğe kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bugünkü verilere göre dünya şehirlerinin akıllı şehirler olma yolunda 2021 yılına kadar 1.5 trilyon dolar kaynak ayırması bekleniyor. Ayrıca, akıllı şehirlerde toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan binalar gibi uygulamalarla 2050 yılına kadar tüm dünyada 22 trilyon dolar düzeyinde bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Bu uygulamaların tarafları olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukların başında ülkeler ve şehirler arasında bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve kent insanları arasında farkındalık oluşturulması geliyor. Dünyamızın geleceği ve elde edilecek tasarrufun büyüklüğü düşünüldüğünde akıllı şehir uygulamalarının dünyada tüm şehirlere ulaştırıp yaygınlaştırılması daha da önem kazanıyor" şeklinde konuştu.

Hayri Baraçlı World Cities Expo Fuarı hakkında bilgiler verdi

World Cities Expo Fuarı'nda girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçilik ve teknoloji, büyük veri ve kent yönetimi, enerji, ulaşım ve akıllı toplum gibi konular, akıllı kentler çerçevesinde mercek altına alınacağını vurgulayan Baraçlı aynı zamanda fuarda deneyim alanının oluşturulacağını ifade etti. Baraçlı'nın World Cities Expo Fuarı ile ilgili verdiği bilgilerden bazıları da şöyle:

"- Akıllı dönüşüm için paydaş firmaları biraraya getiren bir fuar alanı kurulacak.

- Kanaat önderlerini ve fikir liderlerini buluşturacak vizyon konferansları düzenlenecek.

- Sinerji temelli, etkin iş ve network toplantıları da gerçekleştirilecek.

Hayri Baraçlı, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kontrol merkezlerinin tek çatı altında toplanacağını ve 2018 yılı sonuna kadar da bu işlemin tamamlanacağının bilgisini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı konuşmasının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hayri Baraçlı daha sonra da Barcelona'da yayın yapan televizyon kanallarına özel röportaj verdi.

Hayri Baraçlı, Barcelona'daki MWC 2017'nin ikinci gününde de akıllı belediyeciliğin öncüsü İBB ile Ericsson arasında Akıllı Şehir yaklaşımına katkı sağlamak amacıyla işbirliği imzalamıştı".