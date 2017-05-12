  • BIST 95.114
  • Altın 140,833
  • Dolar 3,5840
  • Euro 3,8956
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti

» »
İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti
Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı İbrahim Erkal tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesinin cumartesi günü öğle namazına mütakip Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'den kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Sanatçının vefat haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Erzurumlular Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Süha Dengizek; "Acı haberi aldık hazırlıklıydık. 11.20 civarında İbrahim Erkal'ımızı kaybettik. Yapacak bir şeyimiz yok. Cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda, bir otopsi isi var. Ailesi karar verirse otopsiye cumartesi cenazesini kaldırmayı düşünüyoruz. Türk milleti büyük bir evladını kaybetti. Erzurumlular Erzurum'un yetiştirdiği ender insanlardan bir kardeşimizi kaybettik. Rabbim makamını cennet etsin. İbrahim Erkal kaza geçirdiği gün son saatine kadar biz beraberdik. Basında bir takım şeyler çıktı İbrahim Erkal alkollü falan... İbrahim bugün Kur'an'la zemzem içerek ruhunu teslim etti. Rabbim mekanını cennet etsin başka Bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.

Aile adına konuşan İbrahim Erkal'ın eşinin amcası ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise; "Kıymetli kardeşimiz, yeğenimin eşi, Türk halk müziğinin çok değerli sanatçısı İbrahim Erkal kardeşimizi kaybettik 23.00 sularında. Cenaze cumartesi günü öğle namazına müteakiben Marmara İlahiyat Camii'den kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecektir. Taziye kabulü Erzurumlular Vakfı'nda yapıalcaktır. Erzurumlular Vakfı Maltepe Stadı'nın bitişiğindedir. Bugüne kadar ilgisi ve alakasını esirgemeyen başta basın mensuplarımız olmak üzere bütün eş, dost, arkadaşlarımıza şahsım ve tüm aile adına; tüm Erzurumlular adına, tüm sevenleri adına çok teşekkür ediyorum. Liv Hastanesi'nde ve bu hastanede yani Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde emeği geçen bütün hocalarıma, doktorlarıma, çalışanlara yine aile adına, şahsım adına, tüm sevenleri adına, Erzurumlu dostlarım adına teşekkür ediyorum. Hepsi haklarını helal etsin." dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat’ta Engelli Askerlere Özel Kına Gecesi Düzenlendi11 Mayıs 2017 Perşembe 23:38
  • 11. Cumhurbaşkanı Gül Taziyeleri Kabul Ediyor11 Mayıs 2017 Perşembe 22:13
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Malatya’da İmza Gününe Katıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 21:43
  • Erzurum’da 4,7 Büyüklüğünde Deprem11 Mayıs 2017 Perşembe 21:38
  • Erzurum’da Deprem11 Mayıs 2017 Perşembe 21:33
  • Tendürek Şehidinin Eşine Acılı Haber Verildi11 Mayıs 2017 Perşembe 21:18
  • Avrupa Sosyalist Ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella Gazetecilerle Bir Araya Geldi11 Mayıs 2017 Perşembe 20:53
  • Öldürülen Terörist Sayısı 7’ye Çıktı11 Mayıs 2017 Perşembe 20:33
  • Tsk:"2 Asker Şehit Oldu, 8 Asker Yaralandı"11 Mayıs 2017 Perşembe 20:33
  • Ağrı Valisi Işın Yaralı Askerleri Ziyaret Etti11 Mayıs 2017 Perşembe 19:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti