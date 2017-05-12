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İbrahim Erkal’ın Cenazesi Hastaneden Alındı

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İbrahim Erkal’ın Cenazesi Hastaneden Alındı
Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı İbrahim Erkal tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı Erkal'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından hastaneden alınarak cenaze aracına kondu. Erkal'ın cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sanatçının cenazesinin cumartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'den kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

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