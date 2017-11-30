ibrahim Tatlıses’in 4 Yıla Kadar Hapsi İstenen Davada Karar

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim Habibe Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapsinin istendiği davada...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim Habibe Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapsinin istendiği davada beraat etti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in twitter hesabı üzerinden hakim Habibe Aslan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık İbrahim Tatlıses ve şikayetçi Habibe Aslan katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Şikayetçi Habibe Aslan'ın avukatı Fatma Arıkan Balak, duruşmada söz alarak, atılan tweet ile müvekkiline iftira atıldığının sabit olduğunu söyledi. Sanığın kandırıldığı beyanı doğru olmadığını savunan avukat Balak, "Ayrıca sanığın kimin tarafından kandırıldığı da açıklanmamıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık İbrahim Tatlıses'in avukatı Hayati Şahin ise müvekkilin düşüncesini eleştiri bazında ifade ettiğini, beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık savunması, Habibe Aslan'ın şikayet kapsamı ve dinlenen tanık beyanlarını dikkate alarak İbrahim Tatlıses'in beraatine hükmetti.

Olayın geçmişi

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlıses'in de yer aldığı grup arasındaki tartışmalar mahkemeye taşınmıştı. 1'nci İstanbul Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül, davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti. Mahkemenin kararının ardından twitter hesabından açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, MESAM'ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan'ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan'ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etmişti.

Tatlıses, "Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da Mesam'ın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti" şeklindeki paylaşımda bulunmuştu. Habibe Aslan, Tatlıses'e hakimlik ve insani değerlerini, kişiliğini, tarafsızlığını ve adilliğini tartışmaya açarak kendisine iftira attığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aslan'ın şikayeti üzerine Tatlıses hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.