  • BIST 102.342
  • Altın 163,578
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 10 °C

ibrahim Tatlıses’in 4 Yıla Kadar Hapsi İstenen Davada Karar

» »
ibrahim Tatlıses’in 4 Yıla Kadar Hapsi İstenen Davada Karar
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim Habibe Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapsinin istendiği davada...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim Habibe Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapsinin istendiği davada beraat etti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in twitter hesabı üzerinden hakim Habibe Aslan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık İbrahim Tatlıses ve şikayetçi Habibe Aslan katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Şikayetçi Habibe Aslan'ın avukatı Fatma Arıkan Balak, duruşmada söz alarak, atılan tweet ile müvekkiline iftira atıldığının sabit olduğunu söyledi. Sanığın kandırıldığı beyanı doğru olmadığını savunan avukat Balak, "Ayrıca sanığın kimin tarafından kandırıldığı da açıklanmamıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık İbrahim Tatlıses'in avukatı Hayati Şahin ise müvekkilin düşüncesini eleştiri bazında ifade ettiğini, beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık savunması, Habibe Aslan'ın şikayet kapsamı ve dinlenen tanık beyanlarını dikkate alarak İbrahim Tatlıses'in beraatine hükmetti.

Olayın geçmişi

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlıses'in de yer aldığı grup arasındaki tartışmalar mahkemeye taşınmıştı. 1'nci İstanbul Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül, davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti. Mahkemenin kararının ardından twitter hesabından açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, MESAM'ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan'ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan'ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etmişti.

Tatlıses, "Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da Mesam'ın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti" şeklindeki paylaşımda bulunmuştu. Habibe Aslan, Tatlıses'e hakimlik ve insani değerlerini, kişiliğini, tarafsızlığını ve adilliğini tartışmaya açarak kendisine iftira attığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aslan'ın şikayeti üzerine Tatlıses hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komşu Kanıyla Sahteciliği Doktorun Dikkati Önledi30 Kasım 2017 Perşembe 08:08
  • Çalar Saat Ölümden Kurtardı30 Kasım 2017 Perşembe 08:03
  • Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 07:58
  • İstanbul, Adana Ve Diyarbakır’ı Kana Bulayacak Pkk’lı Adana’da Yakalandı30 Kasım 2017 Perşembe 07:58
  • Siirt’te Göçük: 3 Ölü, 5 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 07:48
  • Siirt’in Şirvan İlçesinde Bir Toprak Ev Çöktü. Olayda 3 Kişi Hayatını Kaybetti.30 Kasım 2017 Perşembe 07:43
  • Kırımızı Işık İhlali Yapan Yaya, Canından Oldu30 Kasım 2017 Perşembe 07:28
  • Ümraniye’de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı30 Kasım 2017 Perşembe 05:23
  • Mevlit Dağıtılan Tavuklu Pilav Zehirledi30 Kasım 2017 Perşembe 02:38
  • Karaman’da 5 Katlı Apartmanın Teras Katında Çıkan Yangın Korkuttu30 Kasım 2017 Perşembe 02:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti