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İbrahim Uyan: ‘Geleceğimiz Tutumlu Olduğumuz, Yerli Malı Kullandığımız, Küçük İşletmelere Sahip Çıktığımız Ölçüde Güzel Olacaktır’

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İbrahim Uyan: ‘Geleceğimiz Tutumlu Olduğumuz, Yerli Malı Kullandığımız, Küçük İşletmelere Sahip Çıktığımız Ölçüde Güzel Olacaktır’
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" adı altında kutlanmakta olan hafta nedeniyle mesaj yayımladı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" adı altında kutlanmakta olan hafta nedeniyle mesaj yayımladı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 1983 yılından bu yana "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" adı altında kutlanmakta olan hafta için yaptığı açıklamasında, 1946 yılından beri kutlanan hafta ile, özellikle yeni nesillere tutumlu olma ve yerli malı tüketme bilincinin aşılanması hedeflenmekte olduğunu belirterek, "Ülkemiz sınırları içinde yetiştirilen ürünlere, fabrikalarımızda yapılan mallara Türk malı diyoruz. Türk malına yerli malı da denir. İhtiyaçlarımızı yerli mallarla karşılamalıyız. Bugün yurdumuzda her tür araç ve gereç yapılmakta, topraklarımızda her tür ürün yetiştirilmektedir. Yerli malı kullandığımızda ilaç, akaryakıt, ham madde ve dış borçlarımız için gerekli olan dövizimiz azalmamış olur. Her vatansever yerli malı kullanmaya özen göstermeli, hayat boyu tutumlu olmalıdır.Her gün kullandığım eşya ve araçlar ülkemizde üretildiği gibi başka ülkelerden de gelmektedir. Başka ülkelerden getirilen mallar için o ülkeye döviz ödemekteyiz. Yerli üretim eşya kullandığımız zaman ise harcadığımız paranın tümü ülkemizde kalmaktadır. Ülkemizin çıkarlarını düşünerek alış-veriş yaparken, her zaman yerli malları tercih etmeliyiz. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası bu nedenle düzenlenmiştir. Bu haftanın kutlanmasıyla ulusça tutumlu olmayı, tasarrufu, yerli malların kullanılmasını özendirmeyi öğrenmeliyiz. Yerli mallarını kullanmakla, ülkemizde üretilenlerin daha çok satışına da yardımcı olmuş oluruz. Böylece bu malları üreten işyerleri, fabrikalar daha fazla çalışıp üretim yapmış olurlar. Daha fazla fabrika, işyeri açılması ile, bu yerlerde daha çok sayıda elemanın görev alması sağlanabilir. Böylece kalkınma amacımızın gerçekleşmesine ulus olarak katkıda bulunmuş oluruz. " ifadelerinde bulundu.

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