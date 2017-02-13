İç Çamaşırında Bonzai Ele Geçen Genç Tutuklandı

Samsun'da iç çamaşırına saklamış halde 16 fişek bonzai ile cüzdanında 1 adet uyuşturucu hap ele geçen genç mahkemece tutuklandı.

Samsun'da iç çamaşırına saklamış halde 16 fişek bonzai ile cüzdanında 1 adet uyuşturucu hap ele geçen genç mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı iddia edilen H.Ü.'yü (21) otoparkta park halindeki otomobilin içinde yakalayarak gözaltına aldı. H.Ü.'nün üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içinde fişek diye tabir edilen 16 paket bonzai ile cüzdanını içinde 1 adet ecstasy uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ü., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ü., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.