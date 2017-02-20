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’İçiciyim’ Dedi, 8 Yıl Hapis Cezası Aldı

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’İçiciyim’ Dedi, 8 Yıl Hapis Cezası Aldı
Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede "İçiciyim" diye savunma yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli...

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede "İçiciyim" diye savunma yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verildi.

27 Ekim 2016'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 38 plakalı araç durdurularak içerisinde arama yapıldı. U.T, A.Y, M.T ve F.Y isimli şahıslar yakalandı ve bahse konu araç içerisinde 1 gram hint keneviri tohumu ve 6 paket halinde 1.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. F.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.Y. ve avukatı hazır bulundu.

F.Y., mahkemede uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirterek, "İçiciyim, satıcı olsam ailem ve ben bu durumda olmazdık. Uyuşturucuyu diğer arkadaşlarla birlikte aldık ve içtik. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu F.Y.'ye "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verdi.

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