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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Mardin’de

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Mardin’de
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kayyum uygulamasının bütçeden belediyelere gönderilen paranın teröre gitmezse millete hizmet olarak nasıl kullanıldığını...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kayyum uygulamasının bütçeden belediyelere gönderilen paranın teröre gitmezse millete hizmet olarak nasıl kullanıldığını gösterdiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'de AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın düzenlediği basın toplantısına katıldı. Basın toplantısına ayrıca Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve Mardin Valisi Mustafa Yaman da katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bir tane hedef var. Daha da uyanmadıysak ne yapalım hepsinin hedefi biziz. Hiçbirinin niyeti, ne DEAŞ ile ne Esat ile ne YPG ile, ne şununla ne bununla mücadele değil. Hepsinin tek hedefi var. Bu topraklarda, bu kadim medeniyetlerin hakim olduğu topraklarda istikrar bırakmamak, huzur bırakmamak, istedikleri gibi at oynatmak. Bunu gördük, hem devlet olarak gördük, hem millet olarak gördük. Şükürler olsun. Ve bir konsensüs sağladık, bu konsensüs içinden dedik ki biz aklımızı başımıza almalıyız. Bizim huzurumuza kastedecek, dümeni başkasının elinde olan tek bir hayın bırakmamalıyız. Dağlarımızda, taşlarımızda, şehirlerimizde, köylerimizde, bağlarımızda, ovalarımızda nerede olursa olsun. Devletin meşru silahlı güçleri dışında hiçbir gücün, unsurun bu milletin canına, malına, evladına, huzuruna, güvenliğine musallat olmasına izin vermememiz lazım. Bu anlayışla harekete geçtik. Elbette bu noktalara gelmemizde birçok evrelerden geçtik, birçok denemeler yaptık. Hepiniz bunları yaşadınız. Bugün geldiğimiz noktada bir mücadele sürecine girdik. Bu mücadele sürecini bir taraftan etkili bir şekilde yürütmek için güvenlik güçlerimizin sürekli operasyonlar yapması lazımdır. Öbür taraftan sınırlarımıza hakim olmamız lazımdı. Diğer taraftan teknolojinin bize sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyordu. Ama bir başka şey şehirlerde, dağlarda barınarak, bu milletin huzuruna ve güvenliğine alçakça suikastlar düzenleyenlere yardım ve lojistik destek gitmemesi lazımdı. Bunun için kayyum uygulamasını başlattık. Kayyum uygulamalarında bizim asıl derdimiz niyetimiz, bir siyasetçi gibi bu genç arkadaşlarımızın hizmet etmesi değildi. Bir şeyi göstermek istiyorduk. Dağlara bu paralar gitmezse, 7 bin lira, 8 bin lira maaşlı işçiler çalıştırılıyor gösterilmezse, bütçeden gelen, vergilerden gelen paralar millete hizmet olarak kullanılsa neler oluyor. Nihayetinde bunu başardık" dedi.

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