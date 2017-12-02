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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan Gürpınar’a Ziyaret

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan Gürpınar’a Ziyaret
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van Valisi Murat Zorluoğlu ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Genel Müdürlüğü Kayyumlardan Sorumlu...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van Valisi Murat Zorluoğlu ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Genel Müdürlüğü Kayyumlardan Sorumlu Daire Başkanı Ahmet Adanur'la Gürpınar ilçesini ziyaret etti.

Hükümet Konağı önünde Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı ve beraberindekiler kaymakamlık makamına geçti. Bakan Yardımcı Ersoy, Kaymakam Doğramacı'dan hizmet ve yatırımlarda, görevlendirme öncesi ve sonrasına ait belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyarette İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Çakaroğlu, İlçe Jandarma Komando Taburu Komutanı Jandarma Binbaşı Alper Demir, İlçe Emniyet Amirliği 4. Sınıf Emniyet Müdürü Şener Karaboğa ve AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, terör örgütüne giden desteği kesmek için tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştıklarını aktardı. Belediyelere yapılan görevlendirmelerle beraber vatandaşların artık ciddi anlamda hizmetle buluştuğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Ersoy, "Kaymakam arkadaşlarımız kısa sürede çok iyi işler başardı. Kaynaklarımızın katillerin ellerine geçmelerine müsaade etmeyeceğiz. Konya Belediyesi'ne ne kaynak aktarılıyorsa bu bölgedeki belediyelerimize de aynı kaynak aktarılıyor. Önemli olan kaynakları doğru kullanmaktır. Tek yapmamız gereken gelen kaynaklara sahip çıkmaktır. Son bir yılda sağladığımız ahenk, birliktelik ve kararlılıkla inşallah kışın bu dağları terör örgütüne dar edeceğiz. Bu dağlarda tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

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