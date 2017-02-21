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İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk Mardin’de

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İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk Mardin’de
Mardin'de STK'larla bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, "Referandumunda eskisi gibi insanların tehdit edilerek, korkutularak, dağa...

Mardin'de STK'larla bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, "Referandumunda eskisi gibi insanların tehdit edilerek, korkutularak, dağa kaçırılarak, gözdağı verilerek anayasal hakkını kullanmasına engel olacak hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz" dedi.

Bölgede çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Siirt ve Batman ziyaretlerinin ardından Mardin'e geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve STK temsilcileri, oda başkanları, kanaat önderlerinin katıldığı toplantıya katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk açıklamalarda bulundu.

Tarih, kültür, sanat ve turizm şehir olan Mardin'in özelliklerinden yeteri kadar yararlanmadığını aktaran Bakan Yardımcısı Öztürk, bunun sebebini ise "güvenlik" olarak açıkladı. Güvenliğin olmadığı yerde kalkınmanın, refahın, mutluluğun, eğitimin, sağlığın ve geleceğin olmadığını dile getiren Öztürk, "Devletin birinci derecede görevi vatandaşını güvenlik bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır" dedi.

"Vahşi bir terör örgütüyle karşı karşıyayız"

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve geleneği olan bir ülke olduğunu kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

"Terör konusunda çok ciddi tecrübelerimiz vardır. Başka yöntemlerle veya daha az acı veren yöntemlerle bu meseleyi çözebilir miyiz diye bizler geçmişte bir şans tanıdık. Ancak bu yöntemi istismar eden vahşi bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. 2015 yılından sonra da onların süreci ülkemizin güvenliğinin aleyhine nasıl kullandıklarını hepimiz gözlerimizle gördük. Ondan sonra pek çok şehidimiz ve yaralılarımız oldu. Şehirlerde barikatlar ve çukurlar oluşturuldu. Bir ülkenin vatandaşlarına evine gidemez hale getirilmesine bir devletin ve hükümetin göz yumacağı hesaplandı. Büyük acı ve kayıplarla bunun üstesinden gelerek, şehirleri bu çukur ve barikatlardan kurtardık. Elbette acılarla sonuçlanan olaylar oldu, ama biz bunu sizin adınıza milletimizin adına Nusaybinlinin Cizrelinin adına yapmak zorundaydık. Geçen yazdan beri kırsal alanda da çok büyük mücadeleler vererek ve halen Mardin'de bu mücadelemizi, operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bütün amacımız 2017 yılında terörü Türkiye'nin gündeminden ve hassaten Mardinlinin gündeminden kaldırılmasını sağlamaktır."

Nisan ayında yapılacak referandumuna da değinen Öztürk, "Biz bundan önceki seçimlerde de gücümüz ve kudretimiz olduğu şekilde her zaman sandık güvenliliğin tedbirini aldık. Şunu bilmenizi isterim ki anayasa değişikliği referandumunda eskisi gibi insanların tehdit edilerek, korkutularak, dağa kaçırılarak, yaralayarak, gözdağı verilerek bir şekilde anayasal hakkını kullanmasına engel olacak hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Ama hiçbir faaliyete. Bunu böyle bilmenizi isterim. Bunu niye söylüyorum. Bütün amacımız vatandaşlarımızın hür iradelerinin sandığa yansımasını sağlamaktır" dedi.

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