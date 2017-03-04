İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk Ağrı’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Referandum ilişkin, "Nisan'da sandıklar önünüze gelecek. Bizim boynumuzun borcudur vatandaşımızın huzurunu...

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Referandum ilişkin, "Nisan'da sandıklar önünüze gelecek. Bizim boynumuzun borcudur vatandaşımızın huzurunu sağlamak"dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, güvenlik toplantısı yapmak üzere Ağrı'ya geldi. AHmed-i Hani Havalimanında Vali Musa Işın, İl Jandarma Komutanı Çoşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Vali Musa Işın'dan bilgi alan Öztürk, daha sonra akşam saatlerinde İbrahim Çeçen Üniversitesi konukevinde iş adamları, kanaat önderleri, muhtarlar, köy korucuları ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Yemek öncesi konuşan Öztürk, Türkiye zor bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü belirterek,"Osmanlı imparatorluğu dağıldıktan sonra elimizde kalan bu toprak parçası ile yolumuza devam ettik. 80 milyonluk bir aileyiz. İslam ülkeleri içerisinde nüfus bakımından 4'üncü sıradayız. Bu kadar önemli bir nüfusa sahibiz ama nüfusumuzdan daha önemli hem coğrafyamız hem de tarihsel geçmişimiz"dedi.

'Biz terörle mücadele konsepti geliştirdik'

Çözüm sürecinin Türkiye'nin aleyhine olduğunu ifade eden Öztürk; "Bu kadar silahı kimin için hazırlamış olduklarını sonradan anladık. 24 Temmuz 2015'te iki tane kahraman polisimiz Şanlıurfa Ceylanpınar'da yatağında şehit edildi. Ve Türkiye artık şu noktaya geldi ki bu süreç milletimizin birlik beraberlik ve dayanışmasını dinamitliyor. Buna tahammül edilemez dendi ve terörle mücadele ederken personel takviyesi araç takviyesi bina ve cihaz takviyesi yaptık. Bir buçuk yıllık terörle mücadelemiz sonucunda çok şükür başarıya ulaştık ve son noktaya da yaklaştık"diye konuştu.

Türkiye'de 24 Temmuz 2015 ten önce yıldırma, korkutma adalet komisyonları ile yargılamalar olduğunu söyleyen Öztürk, " Evlatlarımızı zorla dağa kaçırmak vardı tehdit vardı. 15 Temmuzda FETÖ" nün hain girişimine muhatap olduk, Ağrı'dan İzmir'e bütün vatandaşlarımız bu mücadelede dik durdular. Milletin, devletin birliğinden beraberliğinden yana tavır koydular. Bunu hep beraber yaşayıp gördük. Bu milletin bir daha böyle bir olay karşısında bu birliği sağlayamayacağını düşünen dost düşman herkes gördü ki milletimiz bu birliği beraberliği sağlıyor. Ayrıca hukukun demokrasisine sahip olduğunu herkese gösteriyor. 15 Temmuz'da 248 şehidimiz 2 bin 193 gazimiz ile halkımız bu iradeye sahip çıktığını ve demokrasi mitingleri ile dosta düşmanın herkese gösterdi. Sizinle bu iş oldu. Siz son mührü vurmadıkça neticeye ulaşmıyor, ulaşamıyoruz. Güvenlik meselesini 2017 yılında çözeceğimize inanıyoruz. Bunu sizinle birlikte yürüteceğiz ve güvenlik meselesini çözdüğümüz taktirde bu ülkenin insanları Ağrı'nın insanı yararlandığı taktirde kendi ihtisas alanlarında olabilir. Biz güvenliğin birinci düğme olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra diğer düğmeler peşi sıra gelecektir" İfadelerini kullandı.

"Boynumuzun borcudur, vatandaşımızın huzurunu sağlamak"

2017 yılında Referandum olacağını kaydeden Öztürk, "Nisan'da sandıklar önünüze gelecek. Bizim boynumuzun borcudur vatandaşımızın huzuru sağlamak. Devlet biziz, sizsiniz. Sizin bize verdiğiniz vekâlet ile biz bu işi yürütüyoruz. Bizim görevimiz vatandaşın hür iradesini sandığa yansıtmak asla yıldırma korkutma sindirme gibi korkutucu ürkütücü şeylere fırsat vermeyiz ve vermeyeceğiz. Bunu siz kendi özgür iradeniz ile devletimizin bekasını geleceğini düşünerek sizin geleceğinizi düşünerek bunu sağlayacağınıza ben yürekten inanıyoruz. İradenizi önünüze gelen hür sandığa koyun. Bizim tercihimiz elbette olabilir var. Ama hür olmalı bu en önemli kısmı budur. Bizde kimseyi zorla bir şekilde buraya gönderemeyiz başkaları da" şeklinde konuştu.

'Bazı özel zamanlarda özel çıkışlar olabilir'

Vatandaşımız kanaatini getirecek devletine milletine hükümetine neyine güveniyor ise bununla ilgili değerlendirmesini yapacak ve o şekilde Oyunu kullanacaklarını aktaran Öztürk; "Biz bunu sağlayacağız. Size de düşen bu iradeye sahip çıkmak. Başkalarının tehditlerine korkularına pirim vermemek. Bunu yapmamalıyız kendimize saygımız gereği bunu yapmamalıyız. Geçmişte bunu biz gereğini tam olarak yapamadığımız zamanlar oldu. Sizi bu tehlikeli durumlara düşürenlere bir şekilde önleyemedik. Ama şimdi bu fırsat artık elinizde bizde arkanızda yanınızdayız. Bunu değerlendirme konusunda en ufak bir tereddüdünüz olmasın. Bizim görevimiz sizin güvenliğinizi sağlamaktır. Sağlayacağız bunu. Önümüzdeki süreçte güvenlikle ilgili olarak halkımızın bir endişesi olmasın. Önümüzdeki zamanda gerek bölgemizde gerek ülkemizde gerek Türkiye'nin başka yerlerinde bazı özel zamanlarda özel çıkışlar olabilir. Terör örgütünün bazı faaliyetleri olabilir. Bunlar ile ilgili tedbirlerimizi de aldık. Bunu sizin gücünüzle ve sizin arkamızda koyduğunuz iradeniz ile yapacağız"dedi.