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İçişleri Bakanı Soylu: “Artık Herkes 2019 Hesabını Yapmaktadır”

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İçişleri Bakanı Soylu: “Artık Herkes 2019 Hesabını Yapmaktadır”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık herkesin 2019'un hesabını yaptığını belirterek, "Bu demokrasi ve siyasi hayat için çok mühim bir değerlendirmedir"...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık herkesin 2019'un hesabını yaptığını belirterek, "Bu demokrasi ve siyasi hayat için çok mühim bir değerlendirmedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Soylu, Türkiye'yi yarınlara taşıyacak en önemli unsurun siyasal rekabet olduğunu belirterek, "Bu basında da böyledir, ticaret hayatında da böyledir. Bu aslında üniversitede ve bilim hayatında böyle değildir, ama onun da kendi adına bir iç işleyiş şekli vardır. Bugün görüyoruz ki artık herkes 2019 hesabını yapmaktadır. Bu demokrasi ve siyasi hayat için çok mühim bir değerlendirmedir. Siyasette tam da bunu yapmalıdır. Demokrasi de tam da buna hizmet etmelidir. Yani milletten yetki alma gününe nasıl gidilebileceğinin hesabını yapmalıdır. Bunun hesabı 3 ay önce yapılmamalıdır. Bu sistem bunun hesabını ortaya koyacaktır" dedi.

Sistemi kuvvetli bir hale getirmek zorunda olduklarını kaydeden Bakan Soylu, "Her bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu hepimizin bu referandumda gördük. Bundan sonra Türkiye'de her bir oyun kıymetli olduğu bir döneme adım attık. Herkesin kendi iradesi ve kendi fikir ile düşünceleriyle birlikte her bir oya talip olduğu bir döneme gidiyoruz. Bireyin önem kazandığı, projelerin önem kazandığı, insanın önem kazandığı, atılan ve atılmayan adımların önem kazandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Demokrasinin tam anlamıyla doğrudan demokrasi haline geldiği bir döneme doğru adım atıyoruz. Her zaman kuvvetli adamlar bulamayabiliriz. Yerel aktörler anlamında da kuvvetli belediye başkanları, kuvvetli milletvekilleri ve kuvvetli genel başkanlar bulamayabiliriz. Ama bizim ülkemizin artık eski Türkiye ile beraber ayrıldığı bir nokta var, hem de bu çok önemli bir noktadır. Bundan sonra zafiyete tahammül edemediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Onun için sistemimizi kuvvetli bir hale getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir kutuplaşmanın ülkesi değildir; hiçbir zaman da olmamıştır"

"Türkiye'de iktidarlar fonksiyoneldir, muhalefet fonksiyonel değildir" diyen Bakan Soylu, "Şimdi bir müjdeyi hep beraber paylaşalım; artık muhalefetin de fonksiyonel olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bu Türkiye demokrasisi ve siyasi hayatı açısından önemlidir. Bunu büyük bir mutluluk ve sevinçle karşılıyoruz. Artık muhalefetlerinde içerisinde tartışmaların olduğu nasıl fonksiyonel olabilirizin tartışıldığı ve bloklar içerisinde şunu söylemek isterim; Türkiye bir kutuplaşmanın ülkesi değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye'de bloklaşmalar olmuştur, bloklaşmalar da demokratiktir. Göreceksiniz bu bloklar üzerinden Türkiye kendi hedeflerine çok daha ilerleyecek, nesnel, ölçülebilir, ifade edilebilir, siyaset iktidarda olduğu gibi muhalefetin de en önemli yol güzergahı olacaktır. Bu Türkiye için sevindirici olacaktır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Soylu'ya Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut tarafından üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı yağlı boya tablosu, TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın tarafından da geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı futbol maçında çekilen bir fotoğrafı hediye edildi.

İçişleri Bakanı Soylu: “Artık Herkes 2019 Hesabını Yapmaktadır”

İçişleri Bakanı Soylu: “Artık Herkes 2019 Hesabını Yapmaktadır”

İçişleri Bakanı Soylu: “Artık Herkes 2019 Hesabını Yapmaktadır”

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