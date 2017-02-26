İçişleri Bakanı Soylu, Ayvacık’ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi

ÇANAKKALE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

ÇANAKKALE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu, "Siz burada üşürseniz biz üşürüz, siz sıkıntıya düşerseniz biz sıkıntıya düşeriz" dedi.

Helikopterle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Deprem bölgesinde AFAD Mobil Koordinasyon tırına geçip yetkililerden bilgiler alan Soylu daha sonra halka seslendi. Bakan Soylu, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Özelikle kıymetli Cumhurbaşkanımız dün gece bir arada olduğumuzda buraya geleceğimizi söyledim. Sizlere ayrı ayrı hem geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi hem de selamlarını iletti. Bu sabah da Başbakanımız ile birlikteydik, buranın belediye başkanı ve kaymakamı ile görüştü talimatlar verdi. Bütün depreme uğrayan köylerle ilgili bu sabah ta bana talimatlar verdi. "Git oradaki vatandaşlarımızı dinle ne problemleri varsa bilsinler ki çözmeye amadeyiz. Hiç bir eksiklik hissetmesinler. Biz devlet olarak elimizden geleni yerine getireceğiz ve getirmeye devam edeceğiz" dedi. Allah bizi bu konuda inşallah mahcup etmez. Arkadaşlarımızdan biraz önce bilgi aldım bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntılarla beraber depremlerle karşı karşıyayız. Fakat ilk günden itibaren sizin fedakarlığınız, sabrınız, soğukkanlı yaklaşımınız aynı zamanda devletin ilk dakikadan itibaren belediyeleriyle, kaymakamlarıyla, AFAD'ıyla, bu işe katkı sağlayan kişilerle, herkesle el birliğiyle bu afetten çıkmanın çabası içindeyiz. Bilmenizi isterim ki, siz burada üşürseniz biz üşürüz, siz sıkıntıya düşerseniz biz sıkıntıya düşeriz, yerimiz sıcak olursa da gönlümüz üşür siz üşürseniz. Onun için burada büyük bir mücadele ortaya konuldu. Biraz önce dinledim bazı talepler var, bunları yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bazı eksiklikler bunları tamamlayacağız. Şunu bilmenizi isteriz ki, siz burada ne hissediyorsanız bizde o duyguyu yaşıyormuşçasına sizinle birlikteyiz. Gücümüzün yettiği kadar. Devletimiz güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür, kaynaklarımız güçlüdür. İnşallah bu meseleden hep beraber alnımızın akıyla çıkma gayreti içinde olacağız" dedi.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu bir çiftçinin kredi ödemeleri konusunda soru sorması üzerine, "Ayrıca genel bir usuldür. Böyle bir AFAD ile karşı karşıya kalındığında çiftçimiz ile ilgili ertelemeyi hemen yaparız. Hiç o konuda şüpheniz olmasın" dedi.

Daha sonra Bakanı Soylu helikopterle bölgeden ayrıldı.