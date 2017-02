İçişleri Bakanı Soylu; “Dünyada Bir Ülke Varsa Demokrasiyi Hak Eden O Türkiye’dir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale'de eski Demokrat ve Anavatan partililerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale'de eski Demokrat ve Anavatan partililerle bir araya geldi. Kendilerinin hiçbir zaman milletin çizgisinden ayrılmadığını söyleyen Bakan Soylu, dünyada demokrasiyi hak eden tek bir ülke varsa onun da Türkiye olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, Çanakkale Programı kapsamında, eski Demokrat ve Anavatan partililerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, hiçbir zaman milletin çizgisinden ayrılmadıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Bu ülkede esasen 2 büyük siyasi çizgi var. Biz hep bir tanesinden gittik. Hani bir laf söylerler ya, hatırlarsanız, o zaman da bugün de, ana muhalefet partisinin mensupları, o zamanlarda bir takım değerlendirmelerde bulunurlardı. Derlerdi ki; Demokrat partiden önce her kes CHP'liydi. Hiçbir zaman CHP'li olmadı bizim takım. Bunu net söylemek istiyorum. Bizim takım, hürriyet ihtilafçı oldu, bizim takım serbest fırkacı oldu, bizim takım terakki perverci oldu. Çok net. Bu saydığım çizginin hepsi, millet çizgisidir. Hiç millet çizgisinden ayrılmadık. Altını net çiziyorum. Yakın tarihi bilen birisi olarak söylüyorum. Hep millet neredeyse bu halk, biraz önce Ayvacık'ta Tuzla'da gördüğümüz halk, Bayramiç'te gördüğümüz, o elini eline verirken sanki bütün duasıyla veren, sanki bütün şefkatiyle veren, yüzünde riya olmayan, neredeyse seni kucaklarken evladından, kardeşinden, babasından ayırmayan bu halk, değerlerinden başka hiçbir şey aramayan, güler yüzden başka sığınacak bulmayan bu halk, bu büyük millet, hep bir çizginin içerisinde durmuştur" dedi.

Türk halkının demokrasi için çok bedel ödediğini de söyleyen Bakan Soylu, "Bu fırsatı Türkiye bir daha yeniden bir 10 yılı, 20-30-40-50 yıl geri giderek kullanmak istemiyor. İşte tam bu fırsat. Millet, bütün dünyaya, demokrasiye nasıl sahip çıktığını gösterdi. Ne büyük bir asalet ortaya koyduğunu, hele bir de yukarıdan aşağıya böyle, demokrasi, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerden bahsedenlere demokrasiye, insan haklarına nasıl sahip çıktığını, yaratanımıza şükürler olsun. Bize yıllardan beri yapmadıkları zillet, yapmadıkları baskı kalmadı. Bizi demokrasiden anlamaz hale getirdiler. Bu güzel toplumun önünde söylemek istiyorum. Dünyada bir ülke varsa demokrasiyi hak eden o Türkiye'dir. Çok bedel ödedik biz. Bedel ödeye ödeye geliyoruz. Sizler, her biriniz siyaset yaptınız. Hangi biriniz peşinizde hanlar, hamamlar, apartmanlar götürdünüz. Her biriniz kaybettiniz. Ama bilin ki; o kayıpların hepsi bir duadır. Çünkü hepsi milletin çoluğunuz, çocuğunuz için, musibetlerden muhafaza için. Bu ülke dünyaya lazım bir ülkedir. Tam fırsatıdır. Bunu, sayın Cumhurbaşkanımızın dışında hiç kimseyle aşamayız. Aştırmazlar bize. İrademizi ters teptirirler. Her türlü tehdidi yaparlar. Her türlü anlayışı ortaya koyarlar. Per perişan ederler" diye konuştu. Bakan Soylu, daha sonra Çanakkale 1915 Derneğine giderek yöneticilerle görüştü, ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.