İçişleri Bakanı Soylu, İranlı Mevkidaşı Fazli İle Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahran ziyareti kapsamında İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahran ziyareti kapsamında İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahran ziyareti kapsamında İranlı mevkidaşı Rahmani Fazli ile bir araya geldi. Görüşmede her iki taraf da güvenlik alanında karşılıklı işbirliğinin artması gerektiği yönünde vurgu yaptı. Bakan Soylu "Bölgenin temellerini oluşturan Türkiye ve İran'ın görüşmeleri yüksek öneme sahiptir" diyerek bölgede güvenlik ve barışın hakim olması için iki ülkenin güvenlik sahasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İran İçişleri Bakanı Fazli da, "İslam düşmanları fitne peşinde. İran ve Türkiye'nin işbirliği ile DEAŞ'ı yok ettiğimiz gibi diğer fitneleri de yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.