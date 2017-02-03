İçişleri Bakanı Soylu Yarın Ağrı’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı açılış ve ziyaretlere katılmak üzere yarın Ağrı'ya geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı açılış ve ziyaretlere katılmak üzere yarın Ağrı'ya geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın sabah saatlerinde Ağrı'ya gelecek. İlk olarak jandarma ve korucularla yapacağı kahvaltının ardından valiliğe geçecek olan Bakan Soylu, valilik, jandarma ve emniyet yetkililerinden brifing aldıktan sonra kaymakamlarla bir toplantı gerçekleştirecek. Daha sonra Patnos ilçesine geçerek hükümet konağının açılışını gerçekleştirecek olan Bakan Soylu, tekrar Ağrı'ya dönecek ve AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya gelecek.