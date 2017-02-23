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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ordu’da

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ordu’da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi 9 ilin valileri, jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve sahil güvenlik...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi 9 ilin valileri, jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve sahil güvenlik komutanları ile Ordu'ya gelerek "Halkoylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" yaptı.

Erzurum'dan havayoluyla Ordu'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu-Giresun Havalimanında Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk ve protokol mensupları tarafından karşılandı. Bakan Soylu'nun gelişi sebebiyle Ordu-Giresun Havalimanında olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Teleferikle birlikte Boztepe'ye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boztepe'de Radisson Blu Otel'de düzenlenen "Halkoylaması Bölge Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Genel Komutanı Bülent Olcay, Ordu, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinin Valileri, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve Sahil Güvenlik Komutanları katıldı.

Toplantıda, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek referandumun güven ve huzur ortamında yapılabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Halkoylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi, vatandaşların hiçbir baskı ve tehdit ortamına maruz kalmadan hür iradeleriyle seçim yapabilmeleri amacıyla, oylama öncesi, referandum günü ve sonrasını kapsayacak şekilde alınabilecek tedbirler geniş kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

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