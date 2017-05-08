İçişleri Bakanlığı, 1–8 Mayıs Tarihleri Arasında Terör Örgütüyle Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilen Operasyonlarda 17 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı. Ayrıca, Bölücü Terör Örgütüyle Mücadeleye Yönelik İcra E

IHAAW104943-ASA/08-05-2017 - İçişleri Bakanlığı, 1–8 Mayıs tarihleri arasında terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda...

IHAAW104943-ASA/08-05-2017 - İçişleri Bakanlığı, 1–8 Mayıs tarihleri arasında terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik icra edilen 417 operasyonda, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 214 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 08.05.2017 10:49:43 TSI NNNN