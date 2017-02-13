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İçişleri Bakanlığı: “250 Operasyon Gerçekleştirildi, Örgüte Yardım Ve Yataklık İddiası İle 520 Kişi Gözaltına Alındı, Bunlardan 26’sı Tutuklandı”

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İçişleri Bakanlığı: “250 Operasyon Gerçekleştirildi, Örgüte Yardım Ve Yataklık İddiası İle 520 Kişi Gözaltına Alındı, Bunlardan 26’sı Tutuklandı”
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 250 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda örgüte yardım ve yataklık...

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 250 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 26 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 6-13 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 26'sının tutuklandığını bildirdi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 792 kişi gözaltına alındığı bunlardan 147'sinin tutuklandığı belirtildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 1'i ölü, 1'i yaralı, 6'sı sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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