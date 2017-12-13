İçişleri Bakanlığı İzdes Heyeti Manisa’da

İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışmaları kapsamında Manisa'ya gelen İZDES çalışma heyeti Vali Mustafa Hakan Güvençer'i...

İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışmaları kapsamında Manisa'ya gelen İZDES çalışma heyeti Vali Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetlerinin, insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı çerçevesinde, Bakanlık vizyonu, strateji ve politikalar ile stratejik planda yer alan amaç ve değerler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin yerinde gözlemlenmesi, hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik önerilerde bulunulması ve gerekli tedbirlerin alınması, hizmet standartlarının geliştirilmesinin sağlanarak hizmetlerde kalitenin artırılması ve taşra teşkilatları ile koordinasyon kanallarının etkinleştirilmesi amaçlarıyla Bakanlık Makamının 10 Mart 2017 tarihli onayı ile oluşturulan İZDES çalışma ekibi Manisa'ya geldi. 12-14 Aralık 2017 tarihleri arasında çalışma yapacak İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy koordinatörlüğündeki 5 kişilik heyette İçişleri Bakanlığı Şube Müdürü Adnan Mahmut Artar, Şef Kamil Ak, Şef Emrah Bediz ve Komiser Oktay Kezer yer alıyor.

Heyet ilk olarak Vali Güvençer'i makamında ziyaret etti. Ekip Koordinatörü İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy yürütecekleri çalışma hakkında Vali Güvençer'e bilgi verdi. Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonunda Heyet üyeleri, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı ve Valilik birim müdürlerinin katılımıyla İZDES Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi hakkında katılımcılar sunum yapılarak bilgilendirildi.

Daha sonra İZDES çalışma heyeti ve Valilik Birim müdürleri ile raporlama ve genel değerlendirme yapılarak sorular cevaplandırıldı. İlk gün çalışma Valilik birimlerinin gezilmesi ile sona erdi.