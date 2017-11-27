İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (Jöh), Polis Özel Harekat (Pöh), Jandarma Komando Birlikleri İle İç Güvenlik Operasyonları Çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava Ve Kara Unsurlarınca Bin 645 Operasyon Yapıldı

IHAAW102124-GEN/27-11-2017 - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik...

IHAAW102124-GEN/27-11-2017 - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 645 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 291 terör (PKK/KCK 486, aşırı sol 9, DEAŞ 133, FETÖ/PDY 663), 3 bin 849'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 116'sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 256 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 27.11.2017 10:21:24 TSI NNNN